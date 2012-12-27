Минэнерго: Украина в этом году сократила транзит нефти на 19%

Согласно сообщению, в ноябре транзит нефти в эти европейские страны уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,75% - до 1,275 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличится на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

В 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.