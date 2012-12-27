Завтра в Украине - дожди и мокрый снег

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме юга, гололедица. В южной и восточной частях местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в пятницу ночью - без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.