И третий раз стал Костусев «стоп-краном»

Гильдия собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе в третий раз удостоила мэра Одессы Алексея Костусева ежегодной антипремии «Стоп-кран одесской журналистики».

Как сообщил УНИАН президент Гильдии собкоров Вячеслав Воронков, такое решение принято на итоговом собрании журналистов за 2012 год единогласно, в режиме открытого голосования, с формулировкой «За весомый личный вклад в борьбу со свободой слова в Одессе, создание препятствий в исполнении профессиональных журналистских обязанностей, преследование оппозиционных СМИ».

Как уточнил собкор «Голоса Украины» в Одессе, с учетом того, что «мэр трижды в течение четырех последних лет признан чиновником, причиняющим своими умышленными действиями вред деятельности СМИ, унижающим роль и место журналистики в общественной жизни региона, А.Костусев объявлен «Стоп-краном» одесской журналистики» пожизненно. Впрочем, от публичного вручения журналистами позорной награды одесский соратник Виктора Януковича уклоняется».

Во всяком случае, добавил В.Воронков, «пока Департамент информации горсовета не сумел организовать встречу с градоначальником для вручения «стоп-крана». Сначала руководитель этого подразделения Анна Осипчук отвечала на наши звонки, а затем «ушла в подполье». Мы предполагаем, что мэрия просто побоялась принимать антинаграду». А это значит, по правилам Гильдии, передачу антинаграды «на вечное хранение».

Что касается причин присуждения антинаграды, то члены Гильдии собкоров напомнили, что «А.Костусев снимал журналистов с самолета, вылетавшего из Одессы в Тбилиси. Среди тех, кто не улетел в столицу Грузии, был наш коллега – корреспондент телеканала «1+1» Сергей Осадчук. Во вторых, панически боясь журналистов, городской голова не проводит пресс-конференций. А брифинги после сессии не назовешь общением с прессой. В переводе с английского «брифинг» означает «инструктаж». А мы не желаем, чтобы нас инструктировали. Мы хотим задавать вопросы и получать ответы».

И, в-третьих, «А.Костусев нарушает Закон Украины о порядке освещения работы органов местной власти, поскольку ввел противозаконный порядок доступа в мэрию: во всех городах журналисты проходят процедуру аккредитации и имеют свободный доступ в мэрию, а в Одессой мэрии законодательство нарушается».

В.Воронков напомнил, что антинаграду ”Стоп-кран одесской журналистики” первый раз А.Костусеву присудили в 2009 году, когда он занимал пост председателя Антимонопольного комитета Украины. Во второй раз Гильдия собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе присудила ее А.Костусеву уже как одесскому городскому голове в 2011 году. Тогда же А.Костусев занял третье место в рейтинге врагов прессы 2011 года, который был подготовлен Независимым медиа-профсоюзом Украины и Институтом массовой информации.

Гильдия собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе основана в 1999 году. В нее входят 32 журналиста, представляющие в Одессе центральные СМИ Украины. Антипремия ”Стоп-кран одесской журналистики” присуждается также с 1999 года. Ее лауреатами, «препятствующими выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей», ранее были признаны прокурор Одесской области Александр Галкин, начальник Отдела по связям с общественностью и СМИ Одесской ОГА Виктор Брик, председатель облорганизации НСЖУ Юрий Работин («за участие в организации массовой акции в пансионате «Орион»), начальник Управления информации Одесского горсовета Ольга Николаенко и другие чиновники.