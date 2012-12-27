В двух областях Украины обесточены 27 населенных пунктов
09:05, 27 декабря 2012Общество
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В двух областях Украины в результате непогоды обесточены 27 населенных пунктов.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго / Фото: nter.net.ua
В Украине из-за непогоды (порывы ветра и дождь) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач и порывов обесточены 27 населенных пунктов в двух областях.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Житомирской области обесточены 19 населенных пунктов, в Волынской – 8.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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