На завод им. Малышева назначен новый гендиректор

Нового руководителя оборонного предприятия 26 декабря представил коллективу завода генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Сергей Громов.

До этого назначения В. Федосов занимал должность директора Харьковского бронетанкового ремонтного завода.

Предыдущий генеральный директор завода им. Малышева Николай Белов назначен советником руководителя «Укроборонпрома».

В администрации завода не прокомментировали причин смены руководителя предприятия.

Как сообщал УНИАН, М.Белов был назначен на должность гендиректора «ГП «Завод им. Малышева» 29 декабря 2011 года, контракт был подписан сроком на 3 года.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

"Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".