Грузинская авиакомпания начала полеты в Киев

Как говорится в сообщении аэропорта, рейсы будут выполняться самолетах Boeing 737 и Bombardier CRJ 100/200 четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейс в Тбилиси стал новым направлением для аэропорта “Киев” (Жуляны) и вторым по счету маршрутом в Грузию.

Напомним, с сентября 2012 года бюджетная авиакомпания Wizz Air начала выполнять из аэропорта “Киев” (Жуляны) рейсы в Кутаиси.

Справка УНИАН. Авиакомпания Georgian Airways основана в 1993 году под названием Air Zena. С 1 октября 2004 года изменила название на Georgian Airways.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ 100/200 и Boeing 737.

В настоящее время Georgian Airways выполняет регулярные полеты из Тбилиси и Батуми в города Ближнего Востока и Европы.

С 2010 года является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).