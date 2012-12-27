ФГИУ выставил на продажу бумажную фабрику

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже целостного имущественного комплекса «Коломыйская бумажная фабрика».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 26 декабря т.г. Начальная цена выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 4 млн 944 тыс. грн. Конкурс состоится 17 января 2013 г. Справка УНИАН. Государственное предприятие «Коломыйская бумажная фабрика» (Коломыя, Ифано-Франковская обл.) занимается производством различной бумажной продукции. Предприятие расположено на земельном участке площадью 53 тыс. кв. м.

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