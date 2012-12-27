13-летняя девочка сбежала от похитителей

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области, 24 декабря примерно в 8.15 девочка 1999 г. р. вышла из дома и направлялась в школу. На улице Свердлова в районе нежилого дома № 5 (напротив мусорных баков) неизвестный мужчина, схватив ее за шею, затолкал в ожидающий его автомобиль предположительно «Волга» ГАЗ – 24, коричневого либо темно-бежевого цвета.

В автомобиле, кроме похитителя находились еще двое неизвестных. После того, как девочка оказалась в салоне, автомобиль выехал в направлении поселка Таловое Краснодонского района. В процессе движения автомобиля, девочка смогла открыть дверцу автомобиля, и выпрыгнуть из него. Автомобиль не остановился, а продолжил движение. Похитители не преследовали беглянку. Она обратилась за помощью в ближайший жилой дом поселка Таловое к местным жителям, которые предоставили ей возможность позвонить родителям. Мама приехала и забрала девочку, после чего сообщила о данном факте в милицию.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований и квалифицирован по части 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Проводится досудебное следствие.