Эксперт: В начале 2013-го курс может прыгнуть до 9,5 гривен за доллар

Об этом заявил экономист Любомир Шавалюк Украинскому тижню.

Эксперт отмечает, что дальнейшая искусственная поддержка гривни будет углублять кризис.

«В 2013 году из-за нехватки адекватной экономическим реалиям девальвации дефицит текущего счета будет и дальше быстро расти. Импорт капитала уменьшится из-за неблагоприятного инвестиционного климата», - отмечает Шавалюк.

По его мнению, возобновление сотрудничества с МВФ маловероятно или будет не в том объеме, в котором реально нуждается режим Януковича.

«Поэтому если правительство осуществит еще несколько размещений еврооблигаций, то рискует из-за высоких процентов потерять доверие инвесторов и соответственно платежеспособность и возможность занимать в дальнейшем. При таких условиях НБУ ежемесячно будет терять $1-2 млрд резервов», - считает эксперт.

«Вопрос больше в том, будет ли это ползучее обесценивание гривни в течение года, или одноразовый (или хотя бы очень короткий в сроках) резкий обвал. Скорее всего, в начале 2013 года правительство и Нацбанк отпустят курс гривни - нацвалюта может подешеветь на 10-20% (до 8,8-9,5 UAH/USD)», - отмечает Шавалюк.