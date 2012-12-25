Эксперт: В начале 2013-го курс может прыгнуть до 9,5 гривен за доллар

21:26, 25 декабря 2012
Общество
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Эксперт считает, что в начале 2013-го НБУ может отпустить курс до 9,5 гривень за доллар и Украине не удастся избежать девальвации национальной валюты.

Эксперт говорит, что девальвации не избежать

Об этом заявил экономист Любомир Шавалюк Украинскому тижню.

Эксперт отмечает, что дальнейшая искусственная поддержка гривни будет углублять кризис.

«В 2013 году из-за нехватки адекватной экономическим реалиям девальвации дефицит текущего счета будет и дальше быстро расти. Импорт капитала уменьшится из-за неблагоприятного инвестиционного климата», - отмечает Шавалюк.

По его мнению, возобновление сотрудничества с МВФ маловероятно или будет не в том объеме, в котором реально нуждается режим Януковича.

«Поэтому если правительство осуществит еще несколько размещений еврооблигаций, то рискует из-за высоких процентов потерять доверие инвесторов и соответственно платежеспособность и возможность занимать в дальнейшем. При таких условиях НБУ ежемесячно будет терять $1-2 млрд резервов», - считает эксперт.

«Вопрос больше в том, будет ли это ползучее обесценивание гривни в течение года, или одноразовый (или хотя бы очень короткий в сроках) резкий обвал. Скорее всего, в начале 2013 года правительство и Нацбанк отпустят курс гривни - нацвалюта может подешеветь на 10-20% (до 8,8-9,5 UAH/USD)», - отмечает Шавалюк.

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