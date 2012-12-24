Азаров поблагодарил Путина, однако сетуя на проблемы

23:20, 24 декабря 2012
Общество
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Премьер-министр Николай Азаров поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за награждение орденом Почета.

Азаров поблагодарил Путина

Об этом Н.Азаров сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Для меня эта награда - свидетельство того, какое значение Президент России придает укреплению российско-украинских отношений. И я сегодня направил Президенту России письмо, в котором глубоко поблагодарил его за очень высокую оценку моего труда", - сообщил Н.Азаров.

Он отметил, что для него это был повод указать в письме также и о проблемах, "которые нам необходимо решить для еще большего углубления в наши, в общем-то, хорошие отношения".

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