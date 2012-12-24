Азаров поблагодарил Путина, однако сетуя на проблемы
23:20, 24 декабря 2012Общество
1198 0
Премьер-министр Николай Азаров поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за награждение орденом Почета.
Азаров поблагодарил Путина
Об этом Н.Азаров сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.
"Для меня эта награда - свидетельство того, какое значение Президент России придает укреплению российско-украинских отношений. И я сегодня направил Президенту России письмо, в котором глубоко поблагодарил его за очень высокую оценку моего труда", - сообщил Н.Азаров.
Он отметил, что для него это был повод указать в письме также и о проблемах, "которые нам необходимо решить для еще большего углубления в наши, в общем-то, хорошие отношения".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter