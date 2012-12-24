НБУ обязал банки обеспечить наличные выплаты в праздничные дни

“С целью обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы и своевременной выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат необходимо до 28 декабря 2012 года (включительно) территориальным управлением Нацбанка осуществить подкрепление операционных касс банков наличными в необходимых размерах. Банкам получить в теруправлениях НБУ наличность для подкрепления операционных касс, осуществить расчеты за наличные. С 30 декабря 2012 по 2 января 2013 года (включительно) обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов”, - говорится в письме регулятора к комбанкам.

Циркуляром регулятора предусмотрено, что с 29 декабря 2012 по 3 января 2013 года (включительно) банки Украины используют официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Национальным банков 28 декабря 2012 года.

Банки 28 декабря должны завершить все трансакции с клиентами, в связи с этим работа Системы электронных платежей (СЭП) будет продлена 27 и 28 декабря на 2 часа.

2 января 2013 г. банки работают без клиентов и обеспечивают комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. 3 января СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября 2012 года лицензию Нацбанка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.