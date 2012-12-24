В Запорожье сошла с ума 24-летняя следователь - ее сожителя нашли мертвым

Информацию о происшествии, случившемся 22 декабря, УНИАН сегодня официально подтвердили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

«Действительно, утром 22 декабря в Орджоникидзевский РОВД г. Запорожья поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по ул. Южное шоссе в г. Запорожье, обнаружен труп 27-летнего безработного, ранее судимого мужчины с ножевым ранением. На место происшествия незамедлительно выехали руководство прокуратуры Запорожской области, милиции и следственно-оперативная группа. В квартире также была обнаружена 24-летняя сожительница убитого – сотрудник одного из РОВД г. Запорожья, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и была госпитализирована в Запорожскую областную психиатрическую больницу», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.

В прокуратуре также отметили, что сейчас женщина продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии.

«До сегодняшнего дня состояние ее здоровья не улучшилось. Допросить ее пока не представляется возможным», - сообщили в прокуратуре.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ход досудебного расследования взят на контроль прокуратуры Запорожской области.