Ветеринарная милиция за год выявила сотню нарушителей среди столичных фаст-фудов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, наиболее распространенными нарушениями является отсутствие разрешений на предпринимательскую деятельность, документов, удостоверяющих качество ингредиентов готовых блюд и личных медицинских книжек у продавцов. При этом почти в каждом случае на появление правоохранителей предприниматели реагируют одинаково: спешат закрыть ролеты киоска и убеждают, что МАФ не работает.

Кроме того, часто у продавцов отсутствуют разрешение от городской санэпидемстанции и справки о качестве и безопасности сырья, из которого изготовляют шаурму. В соответствии с действующим законодательством храниться настоящие документы должны на торговом месте, чтобы покупатели имели возможность получить необходимую информацию.

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 98 человек, демонтированы и изъяты 150 устройств по изготовлению шаурмы, приостановлена деятельность 94 объектов, изъято из обращения почти 1,5 тыс. кг сырья животного происхождения на сумму более 50 тыс. грн.

Кроме того, в Главное управление по контролю над благоустройством города Киева было направлено 21 представление относительно демонтажа незаконно установленных МАФов, из которых демонтировали 4.

Ветеринарная милиция призывает граждан сообщать о нарушении со стороны продавцов и владельцев киосков быстрого питания.