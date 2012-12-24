За выходные киевские гаишники задержали 16 «елочных браконьеров»
12:07, 24 декабря 2012Общество
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За выходные в Киеве сотрудниками ГАИ задержано 16 человек, которые перевозили и осуществляли торговлю елками без необходимых документов.
Гаишники задержали 16 человек, незаконно перевозивших и торговавших елками
Так, в воскресенье в Шевченковском районе столицы инспекторами был задержан автомобиль «МАН», водитель которого нелегально перевозил 400 елок, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ г. Киева.
Кроме того, 22-23 декабря за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 71 водитель.
За выходные в столице было зарегистрировано 6 ДТП (из них 2 наезда на пешеходов), в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы.
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