За выходные киевские гаишники задержали 16 «елочных браконьеров»

Так, в воскресенье в Шевченковском районе столицы инспекторами был задержан автомобиль «МАН», водитель которого нелегально перевозил 400 елок, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ г. Киева.

Кроме того, 22-23 декабря за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 71 водитель.

За выходные в столице было зарегистрировано 6 ДТП (из них 2 наезда на пешеходов), в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы.