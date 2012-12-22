На Донетчине женщину отправили в психушку за попытку убийства мужа
В Доброполье Донецкой области суд вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительных мер медицинского характера – госпитализации в психиатрическую больницу со строгим наблюдением 57-летней женщины, нанесшей 21 ножевое ранение своему мужу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Добропольского горотдела милиции, мужчина был доставлен в хирургическое отделение городской больницы с многочисленными ножевыми ранениями. Также «скорая помощь» привезла в больницу его жену с резаным ранением шеи.
В квартире супругов были обнаружены обильные следы крови, в том числе на постели, изъят окровавленный кухонный нож.
Так как потерпевшие находились в тяжелом состоянии и не могли дать показаний, разработывалась версия разбойного нападения.
Опросив родственников жертв преступления и соседей, милиция установила, что из квартиры ничего не похищено, подозрительных лиц в подъезде не видели, замки входных дверей в квартиру - в исправном состоянии.
В дальнейшем судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что виновницей инцидента стала 57-летняя женщина. Она была признана страдающей болезненным состоянием психики и на момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, что освобождает от уголовной ответственности.