Высший спецсуд не сжалился над капитаном милиции, который убил жену

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, постановлением Высшего спецсуда приговор апелляционного суда Луганской области от 30 августа 2012 года в отношении Д.Давыдова, осужденного по ст.ст.135 ч.1 (заведомое оставление без помощи лица, которое находится в опасном для жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению по малолетству), 115 ч.2 п.4 (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью), 70 ч.1 (назначение наказания по совокупности преступлений) Уголовного кодекса Украины, к пожизненному лишению свободы, оставлен без изменений, кассационные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2011 года Д.Давыдов во время ссоры после празднования первого дня рождения сына с особой жестокостью убил свою жену. Женщина находилась в декретном отпуске. До отпуска работала в структурах МВД – была экспертом-криминалистом, имела звание старшего лейтенанта.

После совершения преступления мужчина вывез ребенка за город и оставил на обочине дороги, после чего пытался сбежать, однако был задержан в г. Енакиево Донецкой области.

Против Д.Давыдова было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

19 июня 2012 года Ровеньковский городской суд (Луганская область) оправдал Д.Давыдова.

21 июня жители Красного Луча провели акцию протеста против приговора суда. 26 июня они приняли обращение к Президенту по поводу оправдательного приговора Д.Давыдову. Советник Президента, член Высшего совета юстиции Андрей Портнов инициировал в ВСЮ вопрос увольнения судьи, вынесшего слишком мягкий приговор в отношении Д.Давыдова. Судья был уволен.

Прокуратура потребовала отменить приговор Ровеньковского городского суда в отношении бывшего капитана милиции. 30 августа 2012 года Апелляционный суд Луганской области осудил Д.Давыдова к пожизненному заключению.