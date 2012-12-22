Госбанки выкупают излишек валюты на межбанке

“Госбанки находятся в короткой валютной позиции. Они продавали валюту осенью, когда наблюдался ее дефицит на рынке по причине повышенного спроса. Сейчас они пополняют свои валютные запасы, выкупая уже избыточное предложение валюты с рынка, тем самым удерживают курс гривни от чрезмерного укрепления”, - сказал УНИАН дилер одного из коммерческих банков, отметив, что котировки на межбанке по паре грн/долл. за короткий промежуток времени изменились с 8,10 грн/долл. до 8,05 грн/долл.

По его словам, эта ситуация не типична для конца года, так как обычно в это время импортеры покупают валюту для расчетов по своим контрактам.

“На сегодняшний день мы не видим предпосылок для того, чтобы доллар начал дорожать”, - отметил банкир.

В свою очередь, дилер другого банка считает, что после Нового года ситуация может иметь тенденцию на снижение курса гривни. Он объясняет это тем, что повысится спрос на валюту, в частности, ее будет покупать “Нафтогаз” для расчетов за импортированный газ.

“После Нового года все отыграется обратно”, - выразил уверенность банкир.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0910/8,1000, к 12:00 цены упали до 8,0600/8,0750, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0580/8,0610.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2632/36, к 12:00 цены снизились до 0,2621/25. К закрытию цены остались на том же уровне.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6810/10,6945, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 10,6350/10,6585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6380/10,6455.