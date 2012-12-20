В Енакиевской колонии повесился заключенный

Данный факт корреспонденту УНИАН сегодня подтвердили в Управлении Пенитенциарной службы Украины в Донецкой области.

По словам работников управления, 15 декабря в 6.05 осужденный был найден повешенным в своей одиночной камере. Погибший находился в местах лишения свободы с 1998 года за совершения ряда тяжких преступлений. «Он совершил изнасилование двух несовершеннолетних, задушил женщину, убил таксиста, за что получил высшую меру наказания - пожизненное заключение», - объяснили в пенитенциарной службе.

Согласно медицинскому заключению, выданному Енакиевским отделением судебно-медицинской экспертизы Донецкой области, причиной смерти стала "механическая асфиксия, повешение".

В управлении подтвердили, что на руках заключенного, действительно, были обнаружены царапины, он по-видимому хотел вскрыть себе вены, но так, как это у него не получилось - повесился. Также рассказали, что накануне, в день передач, к заключенному приезжала жена, и у них состоялся телефонный разговор. Якобы жена сообщила заключенному, что разводится с ним, что и повлекло негативные изменения в его психике.

В управлении напомнили, что у пожизненно осужденных есть право через 20 лет подать прошение Президенту на помилование, и данный заключенный мог подать такое прошение в 2018 году.

«Никаких насильственных признаков, действий над погибшим не зафиксировано», - заверили работники пенитенциарной службы и опровергли заявления некоторых правозащитноков о том, что данное самоубийство было совершено в знак протеста против террора заключенных в колонии.