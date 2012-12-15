Прокуратура подтвердила, что в Харькове убили судью и членов его семьи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, сообщение о том, что в квартире обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти – отсеченными от тел головами – поступило в Московский райотдел милиции Харькова сегодня около 13:00.

На место события выехали прокурор области Геннадий Тюрин, начальник ГУ МВД Виктор Козицкий, следственно-оперативная группа, судебно-медицинский эксперт.

«Погибшими оказались судья одного из районных судов Харькова, его жена, сын и сожительница сына», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Указанное преступление внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух или больше человек).

Расследование проводит следственное управление облуправления милиции, кроме того, оно находится на контроле руководства областной прокуратуры.

В то же время, по данным пресс-службы милицейского главка, обезглавленные трупы в одной из квартир многоэтажки обнаружил 40-летний близкий родственник погибших.

По данным милиции, были убиты: 58-летний владелец квартиры, его 59-летняя супруга, их 30-летний сын и его 29-летняя сожительница.

Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что среди убитих был судья Фрунзенского районного суда Харькова Владимир Трофимов.