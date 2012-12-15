"Убийство" владельца ночного клуба оказалось подставой для заказчика преступления

Об этом УНИАН сообщил источник в МВД Украины.

Согласно информации источника, 32-летний львовянин Иван Ш., известный как научный работник в области психологии, основатель одного из международных благотворительных фондов, в 2010 году баллотировался во Львовский областной совет от одной из политических партий и задолжал А.Веремеенко значительную сумму в иностранной валюте и решил «списать» долг, заказав за 15 тыс. дол. убийство бизнесмена.

«Правоохранители» получили информацию о подготовке заказного убийства совладельца «Фешн клаба», была проведена спецоперация по задержанию заказчика убийства и обеспечению безопасности бизнесмену», - рассказал источник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области «прокуратурой Франковского района Львова внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении уголовного правонарушения гражданином Ш. по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 УК Украины (подготовка, организация преступления и преднамеренное убийство, совершенное по заказу). Выяснено, что Ш. разработал преступный план для преднамеренного убийства известного во Львове предпринимателя”.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что для реализации своих преступных намерений гражданин Ш. привлек сообщника Г., который согласился подыскать непосредственного исполнителя убийства. Однако с целью предотвращения этого преступления, Г. обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Следовательно, в отношении заказчика убийства под руководством прокуратуры следственным отделом Франковского горрайотдела милиции проведен комплекс негласных следственных действий.

В дальнейшем, подставное лицо - предположительно убийца упомянутого предпринимателя сообщил Ш. о выполнении его заказа, и получил от последнего 4 тыс. дол. – часть от обусловленных 15 тыс. дол. «вознаграждения» за преступление.

На данное время по ходатайству прокуратуры района подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Ход указанного производства находится на контроле органов прокуратуры города Львова.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря во Львове милиция объявила в розыск совладельца львовского клуба „Фешн клаб” А.Веремеенко, который без вести пропал 7 декабря этого года.

12 декабря в правоохранительных органах сообщили, что А.Веремеенко нашелся. “Предприниматель жив и здоров, он просто решил отдохнуть и никому об этом не сказал”, - сообщили в милиции.