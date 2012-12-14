Налоговая милиция разоблачила махинации с бюджетом на сумму свыше 1,3 млрд грн

Об этом сообщил Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

«Мы значительно усилили работу в этом направлении, определив контроль за расходами государственного бюджета как один из приоритетов нашей деятельности. Благодаря мерам налоговой милиции уже возмещено нанесенных государству убытков на сумму свыше 300 млн. грн., и работа в данном направлении продолжается », - отметил Андрей Головач.

Одним из ярких примеров этой работы Андрей Головач привел разоблачения налоговой милицией схемы разворовывания государственных средств руководством государственного предприятия, которое было заказчиком тендеров на общую сумму более 212 млн. грн. При проверке поставщика государственного предприятия было установлено, что указанный субъект хозяйствования является "фиктивным". В связи с этим госпредприятию доначислено 25,4 млн. грн.

Налоговики полностью доказали вину нарушителей, и последние, согласившись с претензиями, добровольно оплатили средства в бюджет в полном объеме. Возбуждено по данному факту уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах сейчас направлено в суд.

«Эффективная работа налоговой милиции по противодействию подобным явлениям и неотвратимость наказания за хищение государственных средств должно иметь сверхважное значение, поскольку позволяет не только обеспечивать социальные инициативы, но и уменьшать давление на легальный бизнес, который формирует доходную часть бюджета», - отметил руководитель налоговой милиции.