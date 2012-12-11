Польские пограничники задержали семерых украинцев
12:21, 11 декабря 2012Общество
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Пять граждан Украины задержаны на юго-западе Польши, двое - в Германии совместной польско-немецкой группой пограничников.
У украинцев были рабочие визы
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Польской пограничной службы, пять граждан Украины задержаны на юго-западе Польши, двое - в Германии совместной польско-немецкой группой пограничников.
Большинство задержанных находились на территории этих государств на основании выданных им рабочих виз, но в действительности они приехали с другой целью, что является нарушением законодательства.
Один украинец пересек границу Польши на основании паспорта, в котором он изменил свои данные, поскольку ему запрещено находиться на польской территории.
Его задержали и будут содержать в специальном центре для иностранцев, пока он не будет выдворен из Польши в принудительном порядке.
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