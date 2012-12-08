Киевские профсоюзы выступили против госбюджета-2013

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, встреча А.Попова с руководителями профсоюзов бюджетной сферы города состоялась в пятницу.

В частности, участники встречи пришли к согласию относительно проведения на следующей неделе общегородских общественных слушаний по бюджету города, во время которых будут наработаны предложения решения проблемных вопросов, и направлены в правительство и Верховную Раду Украины.

По убеждению А.Попова, утвержденный 6 декабря государственный бюджет Украины 2013 года не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормальной жизнедеятельности столицы, в том числе ее бюджетной сферы.

«За все годы моей работы в органах местного самоуправления, я еще ни разу не сталкивался с таким способом формирования государственного бюджета – местная власть полностью отстранена от участия в разработке и обсуждении основных параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности столицы. Такая ситуация меня крайне не удовлетворяет, ведь это фактически покушение на права киевлян, и в первую очередь, на тех, кто работает в бюджетном секторе», – отметил А.Попов.

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Руководители городских профсоюзов полностью разделили обеспокоенность председателя КГГА и выразили готовность к решительным действиям, чтобы вместе с руководством города защитить интересы жителей столицы, отмечается в сообщении.

По словам А.Попова, с таким бюджетом оказывается под угрозой регулярность выплаты зарплат работникам бюджетной сферы Киева.

Более того, средства для надбавок к зарплатам учителям, медикам и другим социальным работникам, муниципальной помощи инвалидам и пенсионерам, вообще не предусмотрены.

Недофинансирование негативно отобразится на работе общественного транспорта, на качестве содержания жилищно-коммунального хозяйства, медицинском обеспечении жителей, качестве образования, энергетической безопасности города.

«У нас позиция одна – мы должны объединить наши усилия и отстаивать интересы учителей, преподавателей, студентов всей бюджетной сферы, всей киевской общины. Мы категорически против несправедливого драконовского государственного бюджета Украины на 2013 год, который абсолютно не учитывает социальные гарантии, в том числе нашим педагогам. И мы абсолютно согласны с общиной Киева, потому что нас поддержали другие отрасли, поскольку свои права нужно отстаивать: как за круглым столом так и активными средствами», – сказал во время встречи председатель профсоюза педагогов Киева Александр Яцунь.