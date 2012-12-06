Аграрная биржа впервые провела электронные торги

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Согласно релизу Аграрной биржи, активнее всего торговалась пшеница и кукуруза. Так, по кукурузе было заключено 4 договора на сумму 1,25 млн грн, по пшенице — 5 договоров на сумму 1,157 млн грн. Кроме того, велись продажи сои пивоваренного ячменя, сумма контрактов по ним составила 59,4 тыс грн.

Как отмечает своем комментарии Министерство аграрной политики и продовольствия, «первый день торгов показал, что торговля в ЭТС интересует участников рынка».

Кроме того, отмечается, что торги Аграрной биржи в ЭТС дают возможность повысить уровень конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, а анонимный принцип торговли позволяет формировать прозрачное ценообразование.

Справка УНИАН. Государственная Аграрная биржа была создана в 2005 году.

Кабинет министров на заседании 31 октября т.г. принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции на Аграрной бирже и других товарных биржах, сертифицированных в установленном законодательством порядке.