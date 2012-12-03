Завтра - снег и гололедица

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 4 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме южной части, мокрый снег, на Востоке - с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на севере Левобережья местами сильные осадки; днем в северной части небольшой мокрый снег, в Крыму дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем в Крыму порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (на Западе ночью до 6° мороза), в Карпатах 5-10°мороза, в южных и восточных областях 0-5° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области завтра мокрый снег, днем небольшой; слабые налипания мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 1° тепла до 4° мороза.

В столице мокрый снег, днем небольшой; слабые налипания мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.