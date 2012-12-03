Умер режиссер Винни-Пуха

Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации анимационного кино (ААК).

"Прощание с Федором Савельевичем состоится либо в среду, либо в четверг в Доме кино. Отпевание пройдет в храме на Маросейке", - сказал представитель ААК.

Точная дата и место похорон пока уточняются.

Хитрук родился 1 мая 1917 года в Твери. На студию "Союзмультфильм"пришел 20-летним юношей и проработал там почти полвека. Как аниматор он "создал" 200 персонажей в 102 фильмах, среди них - Оле-Лукойе, Снежная Королева и Красная Шапочка. Среди режиссерских работ Хитрука такие известные мультфильмы, как "Винни-Пух", "История одного преступления", "Фильм-фильм-фильм", "Олимпионики", "Остров", "Каникулы Бонифация", "Топтыжка".