Азаров в Норвегии пообещал, что в Украине сексуальные меньшинства в обиду не дадут

Украина не будет принимать законодательные акты, которые могут нарушить права представителей сексуальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил совместной с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Осло.

«Я могу утверждать, что в Украине не будут приниматься никакие законодательные акты, которые бы ущемляли права сексуальных меньшинств», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер Норвегии Й.Столтенберг высказал обеспокоенность по поводу соблюдения в Украине прав представителей секс-меньшинств.

Справка УНИАН. 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)». Законопроектом предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.