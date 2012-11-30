Официальный курс валют на 30 ноября

04:00, 30 ноября 2012
Общество
1384

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 29 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1038.6104 (на 29 ноября – 1030.3776)

10 RUR – 2.5737 (на 29 ноября – 2.5667)

Все курсы валют на 30 ноября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter