Киевскому зоопарку подсунули розовых фламинго вместо красных - продавца ищут

Киевский зоопарк заявляет, что будет добиваться выполнения поставщиком фламинго подписаного договора либо разорвет это соглашение.

Об этом УНИАН заявил заместитель директора КП «Киевский зоопарк» по зоочасти Константин Орлов, комментируя информацию в СМИ о поставке в зоопарк розовых фламинго вместо красных и чилийских.

Как сообщил К.Орлов, договор о приобретении зоопарком фламинго двух видов – красных и чилийских – был подписан летом этого года, а 21 сентября птиц привезли в зоопарк.

«Поскольку это была пятница, семь часов вечера, поздно разгружали птиц, мы поставили их на карантин 24 сентября, в понедельник. Во время карантинирования у сотрудников зоопарка возникли подозрения, что эти фламинго одного вида. Поскольку птицы прибыли молодыми, то сразу определить было довольно сложно подвид. Даже орнитологу с большим стажем подвид в таком возрасте определить сложно, особенно если это красный фламинго, розовый», - прокомментировал ситуацию заместитель директора.

По его словам, на основании этого был подписан в зоопарке приказ и создана комиссия, которая должна была определить подвид поступивших птиц.

«После работы этой комиссии составили акт 31 сентября о том, что все птицы, которые поступили в Киевский зоопарк, принадлежат одному виду», - сказал К.Орлов.

Он отметил, что на данный момент проплачена половина суммы договора. Договор заключен до конца этого года.

«Мы написали письмо о том, что не соотвествуют птицы тем, которые указаны в договоре, и пригласили продавца, который нам продал этих птиц, для выяснения обстоятельств и урегулирования этого конфликта, в Киевский зоопарк. Мы сейчас ждем, когда он подъедет, чтобы принять окончательное решение – или вносить какие-то изменения в договоры, или отказываться от птиц и возвращать их. Птиц привезли 10, хотя договор на 12. Заключены два договора по шесть птиц. Они по цене одинаковые. Один договор - это 96 тыс. грн», - уточнил К.Орлов.

Письмо поставщику было написано в начале октября, и в зоопарке ожидают, что он должен появиться в ближайшие дни. «Поскольку договор еще не закрыт, мы можем в производственном режиме решать эти вопросы», - отметил представитель зоопарка.

По его словам, на данный момент поступившие птицы остаются на карантине.

К.Орлов также сказал, что если продавец (находится в Украине), не появится, то зоопарк будет обращаться в суд. Хотя он считает, что поставщик все же появится, поскольку с ним зоопарк работает не первый год. «С этим поставщиком работало и прежнее руководство зоопарка. И ему продавали животных, и он нам продавал животных», - отметил К.Орлов.