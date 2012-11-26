В центре Львова горело кафе

Сегодня в 11.15 в Главное территориальное управление МЧС во Львовской области поступило сообщение о пожаре в кафе «Перша грильова ресторація м’яса та справедливості», расположенном на территории комплекса Бернардинского монастыря по ул. Валовой во Львове.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по указанному адресу было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения. На момент прибытия пожарным огнем были охвачены деревянные кровельные конструкции и утеплитель на площади около 8 кв. м. Огонь быстро распространялся по горючему утеплителю в конструктивных пустотах крыши. Через несколько минут пожар удалось локализовать, а в 12.11 ликвидировать. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.