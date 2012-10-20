Азаров поспорил со студенткой о достойной зарплате

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с преподавателями и студентами в Харькове.

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В частности, Н.Азаров вступил в дискуссию с одной из студенток, которая высказала мнение, что размер достойной зарплаты в Украине должен быть не меньше прожиточного минимума.

На это Н.Азаров отметил, что сейчас в Украине заработная плата находится на уровне не ниже прожиточного минимума, и предложил студентке назвать конкретную цифру. Она сказала, что считает оптимальной зарплату в 4 тыс. грн.

«На 4 тыс. мы выйдем через пару лет», - сказал Н.Азаров.