Завтра в Украине - до 23° тепла

Завтра, 20 октября, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в Крыму ночью местами ожидается кратковременный дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на западе юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет составлять 2-7° тепла, днем 13-18°; в южной части и на Закарпатье ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.