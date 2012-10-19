Госстат: сельхозпроизводство сократилось на 4,6%

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях за этот период составил 7,8%, в домохозяйствах - 1,8%.

Для сравнения: за девять месяцев 2011 года к аналогичному периоду 2010 года сельскохозяйственное производство в стране выросло на 13,7%.

Согласно сообщению Госстата, спад объемов производства продукции растениеводства в январе - сентябре 2012 года составил в годовом выражении 7,9%.

По состоянию на 30 сентября 2012 года, сельхозпроизводители страны сократили валовой сбор урожая зерновых до 32,537 млн тонн, что на 18,1% меньше показателя на аналогичную дату 2011 года. При этом, урожай озимой и яровой пшеницы сократился на 29,4% до 16,397 млн тонн.

Госстат также сообщает, что за девять месяцев текущего года рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 2,5%, в том числе, в сельхозпредприятиях – 6,2%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь - сентябрь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 27%, в т.ч. продукции растениеводства - на 41%, продукции животноводства - на 3%.

Справка УНИАН. В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом на фоне хорошего урожая зерновых увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства — 2,5%.

По итогам 2010 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2009 годом сократились на 1,5%.