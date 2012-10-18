Эксперт: от сокращения поставок газа пострадают и Украина, и «Газпром»

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«Никто не скрывает, что рынок Украины крайне важен для «Газпрома» и по объему сопоставим с немецким рынком. Мы никогда не говорили, что Украина для нас неинтересна. И «Газпром», конечно, пострадает от сокращения закупок, однако принесет ли это счастье Украине?», - сказал К.Симонов.

По его словам, реальный отказ Украины от российского газа происходит только, когда сокращается экономическое производство, поскольку выпадающие объемы ничем не замещаются.

Эксперт уверен, что самой эффективной альтернативой российскому газу в Украине мог бы стать шахтный метан, однако его добыче не уделяется достаточно внимания. Больше говорят о сланцевом газе и СПГ, хотя газа из этих источников не предвидится в ближайшие годы, а зима начнется через месяц, добавил он.

«Никто не спорит, что Украина сокращает закупки российского газа. Было бы здорово, чтобы своя добыча росла, но этого не происходит», - сказал он и добавил, что другого газа в Украине нет.

При этом К.Симонов отметил, что в действующем газовом контракте предусмотрены штрафы за недобор газа. «Газпром» не требует их уплаты, однако это не означает, что не будет их требовать в будущем.

К.Симонов отметил, что Украина платит «достаточно комфортную» для «Газпрома» цену, хотя она не является самой дорогой в Европе, как заявляют украинские власти.

Он подчеркнул, что позиция «Газпрома» неизменна, и компания хочет стать акционером ГТС Украины, что повлечет за собой снижение цен более, чем в два раза.

«Мы вокруг этого ходим уже много лет, но ничего не решается», - сказал он.

Кроме этого К.Симонов подчеркнул, что у руководства «Газпрома» логика очень простая - «не хотите договариваться по трубе, тогда платите по контракту до 2019 года, дальше будет «Южный поток» и расширение «Северного потока», что позволит полностью лишить Украину транзита».

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Как сообщал УНИАН, в сентябре госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной газа предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

«Газпром» также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубометров газа в год.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.