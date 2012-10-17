Янукович: Украина будет производить синтетический газ

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время общения с журналистами в Луганске, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам В.Януковича, для реализации этого проекта будут привлекаться инвестиции в объеме 3,5 млрд долларов. Он напомнил, что соответствующее решение было принято во время его государственного визита в КНР осенью 2010 года. «По результатам совместной работы с нашими партнерами из Китая мы приняли решение выделить на эту программу 3,5 млрд долларов», - сказал он.

Президент отметил, что два из пяти предусмотренных проектом заводов будут построены в Луганской области. «Сегодня все документы оформлены и начинается проектирование, а затем строительство», - сообщил В.Янукович.