Эксперты просят Януковича ветировать закон о защите персональных данных

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационной политики и аналитической деятельности Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В обращении отмечается, что отдельные положения принятого закона противоречат Конституции Украины и не соответствуют в полной мере европейским стандартам.

Кроме того, после первого чтения законопроект был дополнен положениями, которые необоснованно расширяют полномочия государственного органа по вопросам защиты персональных данных, и сами по себе представляют существенную угрозу для права на приватность.

В связи с этим Экспертный совет призывает В.Януковича применить право вето к закону и вернуть его в Верховную Раду для доработки.

Как сообщал УНИАН, 2 октября парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных».

Законом изменена сфера действия Закона «О защите персональных данных», в том числе определено, что его действие распространяется на все действия по обработке персональных данных, а не только в базах персональных данных.

В частности, законом урегулирован вопрос трансграничной передачи персональных данных, определены страны Европейского экономического пространства, а также страны, которые подписали Конвенцию Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, такими, которые обеспечивают надлежащий уровень защиты персональных данных, случаи передачи персональных данных в другие страны.

Кроме этого, расширены основания обработки персональных данных по сравнению с действующей редакцией Закона «О защите персональных данных». Так, к существующим основаниям обработки персональных данных (согласие на обработку и на основании закона) добавлено: заключение и выполнение правового действия, стороной которого является субъект персональных данных, или который заключен в интересах субъекта персональных данных, или для осуществления мероприятий, которые предшествуют заключению правового действия по требованию субъекта персональных данных, выполнения владельцем базы персональных данных взятого на себя обязательства, удовлетворения государственных интересов или выполнения официальных полномочий, возложенных на владельца базы персональных данных или на третье лицо, которому передаются эти данные, защита жизненно важных интересов субъекта персональных данных.

Закон предусматривает исключение из государственной регистрации баз персональных данных, ведение которых связано с обеспечением и реализацией трудовых отношений, и членов общественных, религиозных организаций, профессиональных союзов и политических партий.