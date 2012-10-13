Пятиклассник умер во время урока

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, 11 октября в начале четвертого урока, когда пятиклассники встали при входе в класс учителя, мальчик внезапно потерял сознание и упал.

Вызванные в класс фельдшер школы, а затем и бригада «скорой помощи», несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, не смогли привести мальчика в сознание. И констатировали смерть ученика.

Как отметил в интервью УНИАН сотрудник Балтского РОВД Владислав Андрюшков, который проводит проверку обстоятельств смерти пятиклассника за школьной партой, «ничто не предвещало трагического происшествия. На здоровье ученик не жаловался, был отличником учебы, пользовался авторитетом среди ровесников, которые избрали его старостой класса, воспитывался в благополучной семье».

«Сейчас ожидаем экспертное заключение по результатам исследования, которое проводится Котовским бюро судебно-медицинской экспертизы», - сообщил В.Андрюшков.