США решили продлить 163-процентную пошлину на украинский силикомарганец

Об этом сообщается в пресс-релизе US ITC от 11 октября 2012 года.

Согласно пресс-релизу, в ходе второго пересмотра антидемпинговых пошлин комиссия определила, что отмена существующих ограничений приведет к «возникновению материального ущерба в обозримом будущем». В результате комиссия решила оставить для поставщиков украинского и китайского силикомарганца действующую таможенную пошлину в размере 163% до 2016 года.

В пресс-релизе также отмечается, что ранее пошлина в 163% действовала и для силикомарганца, импортируемого из Бразилии, однако комиссия сочла, что отмена антидемпинговых пошлин на ввоз силикомарганца из Бразилии, вероятно, не приведет к «продолжению или возобновлению ущерба», и рекомендовала снять ограничения для этой страны.

Справка УНИАН. США ввели антидемпинговую пошлину на ввоз украинского силикомарганца в размере 163% от его таможенной стоимости в 2001 г. сроком на 5 лет, в 2006 г. она была продлена на следующий пятилетний период.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) неоднократно заявляла о необоснованности данной пошлины. При этом в УкрФА отмечали, что украинские ферросплавные предприятия работают в условиях либерализованного рынка и не получают никаких преференций от государства. По данным УкрФА, в случае отмены пошлин один только Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) сможет ежегодно продавать в США до 30-40 тыс. тонн своей продукции.