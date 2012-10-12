Омбудсман: милиция пока не готова обходиться без пыток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании круглого стола «Необратимость наказания в контексте нового УПК».

«Как по мне, созданием только одного органа, который будет заниматься расследованием пыток, мы не решим проблему. Это нужно делать системно: во-первых, это подготовка правоохранительных органов, во-вторых, соответствующая работа с судами и изменение законодательства, что, собственно, и произошло, и уже затем говорить о создании эффективного органа по проведению таких расследований», - сказала Омбудсмен.

По словам В.Лутковской, она имеет «определенное предостережение» относительно создания такого института. «Сейчас мы говорим о том, что неэффективно расследование вопроса пыток и необходим новый орган, неэффективен вопрос расследования коррупционных деяний - нужен новый орган, завтра мы скажем, что у нас неэффективно расследуются кражи и нам нужен новый орган. Что будем иметь? Спустя некоторое время каждый будет находиться в каком-то органе, независимо от того, когда он родился», - сказала она.

В.Лутковская считает, что необходимо начинать с соответствующей подготовки работников правоохранительных органов.

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«Если бы каждый работник правоохранительного органа перед назначением на должность проходил психологический тест, если бы был надлежащий контроль со стороны руководства, если бы нормально работала система внутренней безопасности, тогда мы могли бы говорить, что мы создали все предпосылки для того, чтобы не применялись пытки во время предварительного следствия, и в случае, если применение пыток произошло, соответственно, тогда есть эффективный орган, который этим вопросом занимается», - сказала В. Лутковская.

По ее убеждению, главная проблема сегодня заключается в том, что показания, которые добываются при помощи пыток, являются доказательствами в рамках уголовного производства.

Как считает Омбудсмен, необходимо работать с судебной ветвью власти для того, чтобы судьи прекратили воспринимать такие доказательства как надлежащие доказательства в уголовном процессе.

«В связи с этим новый УПК предпринимает шаг в другом направлении, и он значительно лучше, чем то, что было на сегодняшний день», - сказала В.Лутковская.