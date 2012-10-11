Налоговая милиция с начала года собрала в бюджет более 3 млрд гривень

Об этом заявил первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач на оперативном совещании по результатам работы налоговой милиции за девять месяцев 2012 года.

Также, по словам начальника налоговой милиции, в этом году было предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму почти 1 млрд. грн., Из незаконного оборота изъято товаров на сумму 650 млн. грн. Выявлено более 3,4 тыс. преступлений в сфере налогообложения, в суд направлено уголовных дел по 2 тыс. преступлений.

Всего на сегодня, по всем уголовным делам, возбуждено и расследуются по материалам налоговой милиции возмещено в бюджет более 1,3 млрд. гривен.

«Если мы хотим построить налоговую службу европейского образца прежде всего нужно менять мышление и брать за основу европейские примеры, - сказал во время своего выступления Андрей Головач, - приятно отметить что налоговая милиция весомый авторитет не только в Украине, но и у коллег из Европы и мира ».

По словам Андрея Головача, профессиональное отношение к выполнению своих обязанностей - путь к обеспечению выполнения задач, поставленных Президентом Украины перед налоговой милицией.

«Сегодня мы должны показать наш высокий профессиональный уровень, как руководству страны и нашим гражданам, так и мировому сообществу», - отметил Андрей Головач.