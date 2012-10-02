Дело об убийстве охранников Каравана могут передать другим следователям

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, комментируя сегодняшнее заявление народного депутата Геннадия Москаля о том, что это дело находится в производстве Оболонского райуправления милиции Киева исключительно из-за того, что и МВД, и Главное управление столичной милиции в случае неудачи при розыске и задержании убийцы хотят снять с себя любую ответственность.

«Это дело находится на контроле министра, и ежедневно по несколько раз докладывается ему. Независимо от того, в чьем производстве оно теперь находится, для розыска убийцы задействовано достаточно большое количество сил, как в Киеве, так и по всей Украине. Передача в случае необходимости в производство другого подразделения является исключительно процедурной и процессуальной возможностью», - сказал В.Полищук.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.