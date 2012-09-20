Задержан подозреваемый в изнасиловании двух студенток

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, на момент совершения преступления подозреваемый имел при себе нож и угрожал девушкам убийством.

Следственным отделом Дзержинского РО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПКУ и находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие.