Просьба о помощи

18:15, 07 сентября 2012
Общество
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Просим помочь в сборе средств на лечение Копейки Виктории, 1988 г.р. с диагнозом острый лейкоз, которая на данный момент находится в отделении гематологии Киевской областной больницы.

СРОЧНО нужны доноры с 2-й группой крови отрицательным резусом (мужчины) и денежные средства на дорогостоящую операцию.

Телефон родителей Виктории: 067-403-57-68, 097-574-57-42.

Номер счета для перечисления средств:

Приват Банк МФО 305299 Р/Р 26203601818305

ЗКПО 2131518796 Орлов И.Ф.

Назначение платежа: Благотворительная помощь на лечение ребенка Копейки В.Л.

Просим помочь всех неравнодушных спасти человеку жизнь!

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