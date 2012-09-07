Просьба о помощи

Просим помочь в сборе средств на лечение Копейки Виктории, 1988 г.р. с диагнозом острый лейкоз, которая на данный момент находится в отделении гематологии Киевской областной больницы.

СРОЧНО нужны доноры с 2-й группой крови отрицательным резусом (мужчины) и денежные средства на дорогостоящую операцию. Телефон родителей Виктории: 067-403-57-68, 097-574-57-42. Номер счета для перечисления средств: Приват Банк МФО 305299 Р/Р 26203601818305 ЗКПО 2131518796 Орлов И.Ф. Назначение платежа: Благотворительная помощь на лечение ребенка Копейки В.Л. Просим помочь всех неравнодушных спасти человеку жизнь!

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