Просьба о помощи
18:15, 07 сентября 2012Общество
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Просим помочь в сборе средств на лечение Копейки Виктории, 1988 г.р. с диагнозом острый лейкоз, которая на данный момент находится в отделении гематологии Киевской областной больницы.
СРОЧНО нужны доноры с 2-й группой крови отрицательным резусом (мужчины) и денежные средства на дорогостоящую операцию.
Телефон родителей Виктории: 067-403-57-68, 097-574-57-42.
Номер счета для перечисления средств:
Приват Банк МФО 305299 Р/Р 26203601818305
ЗКПО 2131518796 Орлов И.Ф.
Назначение платежа: Благотворительная помощь на лечение ребенка Копейки В.Л.
Просим помочь всех неравнодушных спасти человеку жизнь!
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