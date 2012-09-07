Луганские чернобыльцы взяли тайм-аут - чтобы защититься от провокаций

Сегодня в Луганске чернобыльцы — участники акции протеста возле облгосадминистрации демонтировали палаточный городок в связи с приостановкой акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, в уведомлении на имя Луганского городского головы Сергея Кравченко комендант палаточного городка А. Колос сообщил, что « с 7 по 9 сентября 2012 года бессрочная акция протеста, разрешенная с 4 сентября Луганским городским советом, приостанавливается до 9 сентября в связи с празднованием Дня города».

В уведомлении также говорится, что с 10.00 утра 10 сентября акция будет продолжена и палаточный городок будет восстановлен.

Сами чернобыльцы в комментарии УНИАН сообщили, что решение о приостановке акции было принято после встречи с председателем облгосадминистрации Владимиром Пристюком в ответ на его просьбу не омрачать праздник луганчанам и оградить себя от возможных провокаций.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября, в сквере около здания Луганской облгосадминистрации чернобыльцы начали бессрочную акцию протеста, установив палаточный городок. Участники требуют выполнения ст.ст. 50,54 «чернобыльского» закона в полном объеме.