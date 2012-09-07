Завтра дожди пройдут на западе и севере Украины

8 сентября на территории Украины ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных, а днем и в северных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма и в Одесской области 13-18°; днем 16-21°, в южной части и на Закарпатье 21-26°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 7-12°, днем 16-21°. В г. Киеве температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

7 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре возле Киева 19°.