Черновецкий: Киев будет развиваться в определенных мной направлениях

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отвергает возможность повторных выборов мэра Киева и призывает политиков не дестабилизировать жизнь в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он заявил корреспонденту газете «Хрещатик».

По словам мэра, в Киеве при любом формате коалиции, при любом правительстве сохранятся стабильность и рост благосостояния киевлян. Политические спекуляции относительно возможных перевыборов в органах местного самоуправления Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал смехотворными.

«Я категорически заявляю, что вопреки желаниям некоторых политически озабоченных граждан, Киев и дальше будет развиваться в определенных мной направлениях. Мы ведем огромную работу в интересах киевлян, и я сделаю все возможное, чтобы Киев оставался островом экономической стабильности. Кроме того, сегодня такая позиция Киева как столицы Украины крайне необходима всему государству. Я уверен, что сегодня только Киев поможет Украине сохранить стабильность», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Мы, киевляне, полностью самостоятельны: у нас есть огромный бюджет, который составляет значительную часть общего бюджета страны, мы являемся наиболее привлекательным регионом для инвестиций. Потому я не позволю ни одному политику спекулировать на том, чтобы создать хаос в стране и дестабилизировать ситуацию в Киеве. Для этого у меня есть вся полнота власти», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский мэр уверенно заявил, что “никаких повторных выборов в Киеве не предусматривается, поскольку в этом заинтересованы только партийные функционеры, которым нужны дармовые деньги под прикрытием политических прокламаций».