Лидер украинской организации в РФ: Единственное государство в мире, которое давит на украинцев, это Россия

Еще 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно приостановлена деятельность Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР). Параллельно проводилась работа относительно закрытия общероссийской общественной организации «Объединение украинцев России» (ОУР). Однако закрытие ФНКА УР повлекло достаточно большой резонанс в Украине и протесты со стороны украинских дипломатов и процесс ликвидации ОУР был приостановлен. На защиту украинцев стал даже уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. За это время ОУР взял во внимание все замечания, выдвинутые Минюстом России, изменив даже руководителя объединения. Так, год назад ОУР возглавил известный врач, академик и директор Института реабилитации Тарас Дудко, который большую часть времени посвятил сохранению организации и посещению многочисленных судов. Впрочем, в среде украинцев России его знают не только из-за этого: Тарас Дудко – племянник известного украинского режиссера Александра Довженко, похороненого в Москве.

О настоящих причинах притеснения украинского движения в России рассказал сегодня председатель ОУР Дудко в интервью УНИАН.

Тарас Николаевич, как вы можете прокомментировать решение Верховного суда России о ликвидации ОУР?

Это было заказное решение, и судья Николай Романенков выполнил приказ закрыть нашу организацию. Он принял решение о ликвидации, хотя мог бы ограничиться штрафом или предупреждением. Поводом для закрытия ОУР стали события 2009-2010 лет, когда была проведена проверка деятельности нашей организации со стороны Минюста России. Особенный акцент делался тогда на деятельности прежнего сопредседателя ОУР Валерия Семененко. Тогда Минюст говорил, что деятельность ОУР не отвечает уставу, а форма отчетности не отвечает формам, которые у них приняты.

Минюст РФ также обвиняет Семененко в выступлениях в эфирах «Радио Свобода» и на российском «5 канале» от имени ОУР, когда его деятельность была приостановлена. По мнению Минюста РФ, эти выступления имели антироссийское направление. При этом сам Семененко во время предыдущих слушаний неоднократно отмечал, что выражал свое личное мнение, а не мнение организации. Не существует ни одного документа, который бы засвидетельствовал, что он говорил от имени ОУР.

Вы сказали, что это был заказ. Конкретизируйте, кто пожелал уничтожения ОУР и для чего?

Это заказ властных структур России направлен на то, чтобы у украинцев РФ небыло координирующей организации, которая бы защищала их интересы в контексте развития украинской культуры, украинского языка, сохранения украинских обычаев. Именно для этого проводится такая политика.

Создается впечатление, что причины, из-за которых ликвидировали ОУР, являются лишь поводом.

Конечно, это так. Наш юрист во время заседания отмечал, что такие претензии не тянут на конституционные нарушения, это формальные нарушения. За это взымается штраф, а не закрывается организация.

Что будет означать для украинского общества России такое решение?

Это решение значит, что от сегодня у нас нет общероссийской организации, которая бы координировала украинские движение в России и объединяла все региональные организации. Отныне такая организация уничтожена в Российской Федерации. По закону РФ мы можем подать иск в коллегию Верховного суда на такое решение. Мы этот последний шаг предпримем.

Перед нами появилось задание создать новую организацию, которая бы объединяла всех украинцев России, защищала их интересы. Будем создавать всероссийскую общественную организацию «Просветительство». Проведем учредительный съезд 26 мая, люди уже предупреждены, еще дополнительно проинформируем наших представителей в регионах, чтобы взяли необходимые документы.

Интересы какого количества человек представляет ОУР?

Согласно переписи населения, в России проживает около 2 млн. украинцев.Число людей, которые называют себя украинцами, уменьшилось на 1 млн. за 8 лет. Иными словами, в связи с политикой, которую проводит Путин и его команда, люди стали бояться писать свое национальное происхождение.

Не секрет, что Россия - многонациональное государство. Чем, по вашему мнению, так мешают украинцы, ведь в РФ существуют целые национальные республики со своими правительствами, президентами и т.д.?

Украинская диаспора в России самая большая в мире, и она представляет собой определенную силу - идеологическую, культурную. Я так думаю, что власть выступает против того, чтобы были какие-то объединения на национальной почве, и хотят ограничить украинское движение в маленьких региональных центрах.

Например, в Латвии есть такое объединение украинцев – у них есть своя школа, пресса и ТВ-канал. Там все нормально. Единственное государство в мире, которое давит на украинцев, это Российская Федерация. Такого государства больше в мире нет.

Вы упомянули, что во многих странах есть украинские школы. По информации Министерства образования РФ, есть готовность открыть украинскую школу в Москве, но нет учеников для такого заведения. Что вы можете ответить российским чиновникам на это?

Это они так говорят, это лишь повод. Для того, чтобы люди могли отдавать своих детей в украинскую школу, они должны, во-первых, иметь информацию, где такая школа может быть создана, в каком районе Москвы. Кроме того, остается открытым вопрос, какие будут возможности со вступлением в высшие учебные заведения после такой школы. Все это не прописано. В Украине русскоязычные знают, что они смогут работать, разговаривая на русском языке. А как быть украинцу в России?

По вашему мнению, как такое решение повлияет на развитие и так не очень простых украинско-российских отношений?

Никак не повлияет. У меня есть отношения на высшем уровне - президентском или правительственном. А вот в украинском обществе, конечно, поднимется негативная волна. Украинские чиновники не будут работать так, как, например, Россия стоит на защите интересов своих соотечественников. Сегодня таково положение в украинском государстве. Я напишу, вы напишете, десять или двадцать человек об этом напишут. Вот и все. А нужна долгосрочная работа по этим вопросам на высшем уровне. Надо на уровне международных организаций посмотреть, почему принято такое решение, кто дал право нарушать законы своего же государства - РФ.

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России