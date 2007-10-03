Синоптики прогнозируют постепенное похолодание

4 октября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях, днем в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 5-8°; днем 13-18°, в южной части и восточных областях 19-24°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 5 октября сохранится переменная облачность; ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Винницкой областях пройдут дожди, на остальной территории без существенных осадков. 6 октября облачная погода с прояснениями; временами дожди (днем в большинстве северных, центральных областей, в Одесской и Николаевской областях небольшие дожди), только ночью в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке страны, днем в западной части преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на крайнем юге до 15°, в западных, а 5 октября и в северных и центральных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, в южной части и восточных областях 5 октября 19-24°, 6 октября 16-21°.

7-8 октября в северных, восточных, большинстве центральных областей местами пройдут небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков, лишь 7 октября ночью в Крыму и Приазовье ожидаются отдельные небольшие кратковременные дожди. Температура в южной части и восточных областях ночью 7-13°, на побережье Крыма до 16°, днем 14-20°, на юге местами до 22°; на остальной территории ночью 4-10°, днем 11-17°.

В г. Киеве и области 4 октября переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 15-17°, по области ночью 9-14°, днем 13-18°.

5 октября переменная облачность, без осадков, только вечером пройдет небольшой дождь; 6 октября облачно с прояснениями, дождь (днем небольшой). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5 октября 4-9° тепла, 6 октября 7-12°; днем 12-17°.

7 октября местами небольшой дождь, 8 октября без существенных осадков. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.