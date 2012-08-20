Завтра в Украине - кратковременные дожди и грозы
13:38, 20 августа 2012Общество
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Завтра в Крыму, западных, местами в центральных и южных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.
В Украине - "грибная" погода
На остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях днем отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, в северных областях 11-16°; днем 19-24°, на севере Левобережья местами 16-18°, в южной части и на Прикарпатье 25-30°, на Закарпатье и в Одесской области 31-35°.
В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 20-22°.
Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-26°, в Днепре возле Киева 21°.
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