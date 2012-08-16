Женщина задушила мужа ремешком сумки, чтобы спасти от ареста

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, женщину с ранениями нашли вчера, 15 августа, на берегу Исаковского водохранилища. Рядом с ней лежал труп мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая помощь.

По показаниям выжившей женщины, она и ее возлюбленный решили покончить жизнь самоубийством из-за того, что на него было заведено уголовное дело за кражу мобильного телефона.

«Мужчина был ранее судим, поэтому ответственности за преступление ему было не избежать, а влюбленные не хотели расставаться. 13 августа они взяли минимум необходимых вещей и уехали на Исаковское водохранилище, где ночевали на берегу. А утром 15 августа, написав предсмертную записку, женщина задушила мужчину ремешком от сумки, после чего нанесла себе несколько ударов ножом в шею и живот. Ее спасли, проходившие мимо дачники, которые вызвали скорую помощь и милицию», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что женщина сейчас находится на пенсии, а ранее работала медсестрой в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Женщина находится в больнице в состоянии медикаментозной комы. После того, как ее состояние стабилизируется, будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ведется следствие.